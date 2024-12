“RITRATTI DI ARCHITETTURA” 2024, TUTTE LE FOTO VINCITRICI DEL CONCORSO

LECCO – Si è conclusa la prima edizione del concorso fotografico ‘Ritratti di Architettura’ organizzato dalla Fondazione Ordine Architetti PCC di Lecco. ‘Architettura e acqua’ il tema dell’edizione 2024, ideata con l’obiettivo di “promuovere l’architettura e il paesaggio della Provincia di Lecco mediante uno strumento accessibile e in grado di documentare le trasformazioni del territorio con creatività e precisione”.

150 le opere pervenute, tra le quali la giuria, composta da Anselmo Gallucci (presidente dell’Ordine), Paolo Bossi (associato di Storia di Architettura al Politecnico), Simona Piazza (vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune Lecco) e Marco Introini (presidente di giuria) e Giacomo Albo (segretario), ha selezionato i sei vincitori: i primi tre classificati sono stati Giovanni Ledda (foto in copertina), Massimo Toffetti e Alessio Scaccabarozzi. Menzione speciale della Giuria per Giulia Griziotti e due premi Under 30 ex aequo a Valentina Cattaneo e Alessandra Podrecca.

La cerimonia di premiazione si terrà, in occasione della serata degli auguri natalizi, il prossimo 13 dicembre alle 18 presso la sede dell’Ordine degli Architetti (via Grandi 9, Lecco), mentre tutte le opere verranno esposte in una piccola mostra al piano terra di Palazzo delle Paure dal 14 dicembre al 6 gennaio 2025. La mostra verrà inaugurata sabato 14 dicembre alle 17.30 alla presenza del vicesindaco Simona Piazza e del presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco, Anselmo Gallucci.