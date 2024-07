“RITRATTI DI ARCHITETTURA”. CONCORSO DI FOTO PER PROFESSIONISTI E AMATORI

LECCO – La Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, grazie al coordinamento di Giacomo Albo, organizza la prima edizione del concorso fotografico ‘Ritratti di Architettura’. Architettura e Acqua il tema scelto per l’iniziativa che si svolgerà dal 1° luglio al 30 settembre.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, iscritti all’Ordine e non, singoli cittadini, dilettanti, professionisti, che abbiano compiuto 18 anni. “L’obiettivo – spiegano i promotori – è promuovere l’architettura e il paesaggio della Provincia di Lecco tramite uno strumento accessibile e in grado di documentare e trasformazioni del territorio con creatività e precisione”.

Le fotografie dovranno ritrarre opere architettoniche (per esempio edifici civili, religiosi, infrastrutture) presenti sul territorio della Provincia di Lecco in cui sia evidente il rapporto armonico tra elemento naturale e linguaggio ‘artificiale’, quale testimonianza dell’ingegno e della creatività dell’uomo. Le fotografie andranno inviate all’indirizzo formazione@ordinearchitettilecco.it .

La scadenza è fissata per il 30 settembre, dopo di che tutte le opere presentate saranno sottoposte al giudizio della giuria che sceglierà le prime tre classificate. I premi previsti sono: 800 euro per il 1° classificato assoluto, 600 euro per il 2° classificato assoluto e 400 euro per il 3° classificato assoluto. Verranno poi assegnati altri due riconoscimenti, una menzione speciale della Giuria e un premio Under 30.

La giuria sarà composta dal presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Anselmo Gallucci, Paolo Bossi (associato di Storia dell’Architettura al Politecnico) e dalla vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Presidente il fotografo di architettura e paesaggio urbano Marco Introini.