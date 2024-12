“RITRATTI DI ARCHITETTURA”: LE OPERE MIGLIORI IN MOSTRA AL PALAZZO DELLE PAURE

LECCO – Sabato 14 dicembre alle 17:30 verrà inaugurata a Palazzo delle Paure la mostra con le opere vincitrici, più altre sette selezionate, della prima edizione del concorso fotografico ‘Ritratti di Architettura‘, organizzata dalla Fondazione Ordine Architetti PCC e promossa dal Comune di Lecco.

Il tema scelto per l’edizione d’esordio, ‘Architettura e acqua‘, è stato ideato con l’obiettivo di promuovere l’architettura e il paesaggio della provincia di Lecco tramite uno strumento accessibile, quale la fotografia, e in grado di documentare le trasformazioni dell’ambiente con creatività e accuratezza.

I primi tre classificati sono stati Giovanni Ledda, Massimo Toffetti e Alessio Scaccabarozzi; menzione speciale della Giuria per Giulia Griziotti e due premi Under 30 ex aequo a Valentina Cattaneo e Alessandra Podrecca. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 13 dicembre alle 18 presso la sede dell’Ordine degli Architetti in via Grandi 9 a Lecco.

150 in totale le opere pervenute alla giuria, composta, tra gli altri, dall’assessore alla Cultura del Comune Lecco Simona Piazza, che commenta così: “Ringrazio la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Lecco per la promozione di questo concorso fotografico in sinergia con il Comune di Lecco, i membri della giuria e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, perché hanno permesso a Palazzo delle Paure di portare una piccola, ma importante, esposizione delle fotografie più belle e significative di questo concorso. Un progetto come “Ritratti di Architettura” permetterà di scoprire il nostro territorio, in questo periodo di festa, ponendo particolare attenzione a temi significativi come l’architettura e l’acqua”.

La mostra, allestita al piano terra del Palazzo, sarà visitabile fino al 6 gennaio.