RIVABELLA, C. VALSECCHI: “SPIACE CHE COMUNE NON SI SCUSI PER I TONI”

Ho letto con attenzione la sentenza del Tar del Lazio della Lombardia sulla alienazione dell’area di Rivabella e preso atto del comunicato del Comune di Lecco.

La sentenza, senza dover ricorrere al tribunale di Lourdes, come suggeriva polemicamente qualche assessore, è chiara e inequivocabile, in piena sintonia con le affermazioni da me fatte in consiglio comunale e in commissione e dall’ex sindaco di Lecco Virginio Brivio sulla stampa locale.

Ringrazio, anche a nome dei membri della precedente amministrazione, l’avv. Pamela Pagani per il lavoro svolto che ha consentito, almeno per il momento, di fare chiarezza sulla vicenda.

Sul piano politico, da parte mia, spiace che nel comunicato del Comune non ci sia il benché minimo riconoscimento verso la giunta precedente, i dirigenti e funzionari che hanno lavorato alla procedura di alienazione, alla proprietà Mab per il corretto percorso avviato e concluso con il Demanio.

Siccome prevedo che questo riconoscimento, ne tantomeno scuse ufficiali per toni ben sopra le righe utilizzati, nelle sedi istituzionali, da diversi assessori della giunta Gattinoni, ci verranno fatte, colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il personale del Comune e i consiglieri comunali che hanno votato la delibera di alienazione per l’apporto che hanno dato nella risoluzione di quella operazione.

Mi auguro in futuro maggiore senso istituzionale e rispetto per il lavoro svolto da coloro che hanno preceduto questa amministrazione, evitando considerazioni e parole fuori luogo che danneggiano solamente l’autorevolezza delle istituzioni rappresentate.

Corrado Valsecchi, capogruppo consiliare di Appello per Lecco