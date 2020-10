LECCO – Maltempo e casualità hanno procurato uno smottamento particolare, imponente ma per fortuna senza conseguenze dirette per le persone questo pomeriggio sulla pista ciclopedonale in località Rivabella (zona campeggio).

Una grossa pianta è caduta verso il lago e nel crollare le radici hanno trascinato via l’asfalto, causando il profondo smottamento.

La “buca” è profonda circa un metro e mezzo.

Al lavoro in serata Polizia municipale e operai del Comune per delimitare l’area interessata e metterla in sicurezza.

RedCro