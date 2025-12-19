RIVOLUZIONE CDA FONDAZIONE LAVELLO: DENTRO DONADONI E VALSECCHI

CALOLZIOCORTE – Colpo di scena alla Fondazione Monastero del Lavello: la presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha nominato Pierluigi Donadoni (in copertina) nuovo presidente del Cda, firmando la lettera d’incarico mercoledì.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi indicherà oggi Gianluigi Valsecchi come vicepresidente, mentre Giulio De Capitani entrerà come rappresentante della Regione. Due membri su tre vengono quindi sostituiti.

In corsa c’erano l’uscente Roberto Monteleone, intenzionato a proseguire il lavoro svolto, e Donadoni. La candidatura di Monteleone sarebbe però stata bocciata da Forza Italia e Fratelli d’Italia durante una riunione a Calolziocorte, costringendo la Lega – che lo sosteneva – a convergere su un altro nome. Dopo alcuni giorni di incertezza, il Carroccio ha dato il via libera a Donadoni.

Valsecchi, vicino a Forza Italia e all’onorevole Brambilla, subentra ad Armando Friburghi. Alla Lega resta De Capitani. Nei prossimi giorni i soci dovranno ratificare il nuovo Cda.

Il consiglio dovrà affrontare un bilancio in rosso, aggravato dal mancato pagamento dell’affitto da parte del precedente gestore di bar e hotel, e il rilancio del sito, con il bar ripartito a inizio anno e l’hotel ancora chiuso.

