ROBERTA BRUZZONE A CALOLZIO CON: “ADOLESCENTI FUORI CONTROLLO?”

CALOLZIOCORTE – Una serata per parlare di adolescenza e approfondire temi centrali quali la disregolazione emotiva, il vuoto educativo e l’escalation di violenza, grazie alle parole di una professionista esperta come la dottoressa Roberta Bruzzone. L’incontro, in programma il prossimo 28 maggio a Calolzio presso il Dancing Lavello, punta a coinvolgere il pubblico in un confronto di forte interesse sociale, mettendo al centro l’adolescenza e i “punti oscuri” che porta con sè.

Psicologa e criminologa, Roberta Bruzzone, oltre a presenziare come ospite in numerosi programmi televisivi (“Porta a Porta”, “La vita in diretta”, “Quarto grado”), è stata anche autrice e conduttrice di alcune trasmissioni tv. Autrice di numerose pubblicazioni, è attualmente direttrice scientifica e presidente onoraria de “La Caramella Buona”, associazione di volontariato che combatte la pedofilia e la violenza di genere.

La serata del 28 maggio a Calolzio sarà a scopo benefico: il ricavato infatti sarà devoluto all’Associazione Fabio Sassi odv che si occupa di garantire il fine vita di pazienti terminali presso Il Nespolo di Airuno.

L’evento, inserito nel calendario del Maggio Calolziese, è organizzato da Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino, Associazione Fabio Sassi odv, Pro Loco Calolzio con il patrocinio del Comune di Calolzio.

La prevendita dei biglietti apre questa settimana: è possibile contattare i numeri 3332802742 (Calolzio) o 3483210859 (Galbiate).