MILANO – Qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport ha dedicato alla ballabiese una intera pagina per pubblicizzare il concorso nazionale “Vinci la cena con i campioni”. In bella mostra il quartetto composto oltre che da Roberta Melesi anche dalla campionessa di snowboard Michela Moioli, Mattia Casse e Giuliano Razzoli il tutto sarà possibile acquistando un prodotto entro e non oltre il 30 aprile, del viaggiator goloso iscrivendosi al concorso. Insomma questo dimostra che Roby sta diventando “personaggio” anche se la ragazza si considera tutt’altro che arrivata – anzi il bello deve ancora venire.

