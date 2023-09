LECCO – Una nuova Ultramaratona da 270 chilometri che unirà il ramo lecchese del Lago di Como al Mar Adriatico. Un inedito percorso “trailsostenibile” da Lecco e Venezia, dopo quello portato a termine lo scorso anno da Lecco a Genova (203 km.). E

È l’impresa non-stop che l’ultramaratoneta Roberto Crippa, 57 anni, di Olginate, tenterà partendo dal centro di Lecco, dalla sede della Società Canottieri Lecco, la sera di giovedì 5 ottobre, cercando di arrivare a Venezia nella storica piazza San Marco domenica 8 ottobre.

Crippa, dopo diverse Ultratrail corse in questi anni in Italia, Austria, Croazia, Svizzera e Germania, fino a superare i “muri” dei 100 chilometri e delle 100 miglia (164 km.), tenterà di andare oltre il suo primato personale di 203 chilometri, puntando in questo modo a quota 270. Per farlo, si allena ininterrottamente da un anno.

Roberto sarà seguito a turno da due dei suoi figli, Julien e Olivier, in bicicletta, con la collaborazione di famiglia e amici come supporto tecnico. Ma a differenza del passato, per lunghi tratti, questa volta l’atleta sarà solo.

A un anno dalla Lecco-Genova di 203 chilometri, la nuova Ultratrail da affrontare in tappa unica, seguirà un percorso che da Lecco punterà in sequenza verso Bergamo, Brescia, il Lago di Garda, Verona, il Vicentino e quindi Venezia. Roberto eviterà tutte le principali vie di collegamento, rimanendo il più possibile a contatto con la natura, tra le colline lombarde e venete, lungo un percorso inedito, equivalente alla somma di sei maratone e una mezza maratona.

Con un apposito link (che verrà reso ufficiale poche ore prima del via), sarà possibile seguire “Live” l’evolversi dell’Ultramaratona. Il percorso tracciato metro per metro, verrà poi reso pubblico, a disposizione di chiunque vorrà provarlo, nella maniera preferita.

