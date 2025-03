ROGO CASCINA DON GUANELLA: DUE ANNI E 4 MESI AL PIROMANE (NE FU OSPITE)

VALMADRERA – Il piromane che ha incendiato cascina don Guanella a Valmadrera e un’auto sempre nella cittadina alle porte di lecco ha patteggiato 2 anni e 4 mesi. I fatti risalgono alla notte del 28 ottobre scorso e avevano destato grande clamore. I carabinieri hanno ricostruito le circostanze e, grazie al sistema di videosorveglianza, sono risaliti all’autore. 34 anni, originario del Brasile, adottata da una famiglia lecchese, tra i 14 e il 18 anni era stato ospite della struttura.

Assistito dall’avvocato Mauro Tosoni, il 34enne, è finito oggi davanti al Giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco Gianluca Piantadosi e il suo legale ha chiesto e ottenuto dalla Procura di Lecco di patteggiare, escludendo misure alternative previste dalla legge Cartabia.

In aula sono stati ricostruiti i fatti ed è emerso che l’uomo, attualmente senza fissa dimora, avrebbe compiuto quel gesto nei confronti della sua ex fidanzata. Il giudice Piantadosi, al termine della camera di consiglio, ha letto la sentenza: 2 anni e 4 mesi di reclusione per il 34enne.

A.Pa.