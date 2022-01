LECCO – Due cittadini positivi al Coronavirus denunciati ieri perché trovati fuori dal domicilio nonostante avessero l’obbligo di rispettare la quarantena. Il dato è reso noto dalla Prefettura di Lecco, e fa eccezione in un contesto di generale rispetto delle normative per il contenimento della pandemia, come dimostrato dai 198 Green Pass e dai 17 esercizi commerciali controllati senza rilevare alcuna irregolarità.