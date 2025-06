ROSARIA BENINATO È IL NUOVO CAPO DI GABINETTO IN PREFETTURA

LECCO – Nei giorni scorsi ha preso servizio presso la Prefettura di Lecco il nuovo Capo di Gabinetto, viceprefetto aggiunto, Rosaria Beninato, subentrando a Paola Cavalcanti, che attualmente sta svolgendo il periodo di formazione presso la sede didattico-residenziale “Carlo Mosca” per la promozione alla qualifica di viceprefetto.

Laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania, Beninato è stata nominata consigliere di Prefettura con D.M. 18 agosto 2023, svolgendo il tirocinio formativo presso la Prefettura di Brescia e il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

In seguito alla positiva conclusione del periodo di formazione presso la sede didattico-residenziale “Carlo Mosca” e alla nomina come viceprefetto aggiunto con D.M. 6 novembre 2024, Beninato è stata assegnata alla Prefettura di Imperia, fino alla designazione come Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Lecco.

Il Prefetto Sergio Pomponio, nel dare il benvenuto al nuovo Capo di Gabinetto, si è detto certo che saprà proseguire il lavoro svolto da Cavalcanti, apportando nuovo entusiasmo e rinnovate competenze professionali nell’Ufficio Territoriale del Governo.