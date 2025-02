ROSSI, DA OLIMPIADI E POLITICA A PECHINO EXPRESS CON JURI CHECHI

LECCO – Partirà il 6 marzo il viaggio del canoista olimpico e politico lecchese Antonio Rossi a Pechino Express, in coppia con il campione agli anelli Juri Chechi. La coppia dei “Medagliati“, dopo l’annuncio nell’ottobre scorso sulle rispettive pagine social, è quindi pronta a vivere un intenso viaggio che li porterà attraverso Filippine, Thailandia e Nepal, nella gara senza esclusione di colpi che caratterizza il reality targato Sky.

Rossi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad intraprendere questo spettacolare percorso: “Ho scelto Pechino Express perché è uno show che non è trash, piace a me e soprattutto ai miei figli. Ho parlato con alcuni miei amici, sportivi e non, che avevano già partecipato al programma e tutti loro mi hanno raccontato di un’esperienza molto bella che ha lasciato in loro un segno; da lì la scelta mia e di Juri di partire”.

“Da quest’esperienza – ha dichiarato l’ex atleta – mi aspetto di vedere posti bellissimi ma soprattutto di vivere un viaggio con un amico insieme a cui sto molto bene; è un viaggio che ci tenevo a fare con Juri anche perché non ci vedevamo da un po’ di tempo e potremo così condividere insieme un’esperienza che dicono sia veramente unica”.

In gara con i due atleti, nel programma condotto da Costantino della Gherardesca, ci saranno 9 coppie: oltre a Rossi e Chechi, saranno in gara Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba, Jey e Checco Lillo, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile, Samanta e Debora Togni.

Michele Carenini