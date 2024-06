ROTARY, A LECCO IL PASSAGGIO DEL COLLARE PRESIDENZIALE IN DUE CLUB

LECCO – Giovedì 27 giugno ha visto l’avvicendamento dei presidenti in due Rotary Club della città, il Rotary Club Lecco e il Rotary Club Lecco Le Grigne.

Riguardo il primo, i soci del Rotary Club Lecco si sono ritrovati per la cerimonia del passaggio del collare presidenziale da Francesco Locatelli al neopresidente Luca Tentori.

Francesco Locatelli ha innanzitutto ringraziato gli ospiti della serata, tra i quali Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese e Antonia Benedetti e Filippo Bianchi, rispettivamente presidenti nominati del Rotary Club Lecco Manzoni e del Rotaract Club Lecco.

Tra gli ospiti, erano presenti anche Padre Livio e Don Agostino, quest’ultimo insignito della Paul Harris, la massima onorificenza del Rotary Club Lecco, per il suo impegno nel progetto Cascina Don Guanella. Questo progetto di agricoltura sociale è nato all’interno dell’Opera Don Guanella, creando uno spazio educativo per i minori accolti in comunità. Don Agostino ha ringraziato di cuore il Rotary, sottolineando quanto sia importante fare di più: “Come dico sempre ai miei ragazzi, dobbiamo dare il massimo nelle nostre azioni, come ci ha insegnato Don Guanella”.

Francesco Locatelli ha successivamente ringraziato personalmente tutti i soci, ricordando il loro impegno nei progetti portati avanti durante la sua annata di presidenza: “Questo ruolo presidenziale mi ha permesso di capire realmente quanta generosità c’è nel Rotary.” Locatelli ha ricordato il premio Gavioli, che ha permesso ai ragazzi della 3°A dell’Istituto Bertacchi di seguire un corso di cinematografia e realizzare un cortometraggio di 5 minuti, e il Rotary Youth Exchange, programma di scambi culturali. Ha menzionato anche il tradizionale Premio Rotary Lecco, un concerto pianistico offerto alla cittadinanza, svoltosi il 28 maggio a Lecco.

Tra i progetti scientifici ha sottolineato l’iniziativa “Intelligenza artificiale in terapia intensiva per l’insufficienza renale acuta”, mirata a migliorare gli algoritmi per predire e prevenire l’insorgenza di insufficienza renale acuta in terapia intensiva. In ambito culturale, ha citato la donazione della Ventisettana alla città di Lecco per conto della famiglia del socio rotariano Alberto Barzanò.

Concludendo il suo intervento Locatelli ha condiviso la sua gratitudine per l’anno trascorso come presidente e ha passato il collare a Luca Tentori. Con grande emozione, Tentori ha ricordato i suoi vent’anni di appartenenza al club e il suo lungo impegno come segretario, accogliendo con orgoglio il nuovo ruolo di presidente.

Sempre giovedì sera, si è tenuto il tradizionale passaggio delle consegne del Rotary Club Lecco Le Grigne presso il rooftop dell’Hotel Promessi Sposi a Malgrate. Durante l’evento, Mauro Piatti è stato ufficialmente spillato come nuovo presidente del Rotary Club Lecco Le Grigne, succedendo ad Alvaro Vaccarella, che ha lasciato l’incarico dopo un anno di successi e importanti contributi alla comunità.

Nel corso della serata, sono stati ricordati i progetti significativi portati a termine durante il mandato di Vaccarella, tra cui il contributo alla scuola elementare di Civate per un viaggio al Teatro alla Scala, l’invio di moto sanitarie in Africa in collaborazione con il CUAMM, la realizzazione di un murales presso la scuola G.B. Grassi di Lecco, il sostegno alla manutenzione di un defibrillatore per l’ANA e l’avvio di un progetto di intelligenza artificiale.

Mauro Piatti ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dal suo predecessore e ha delineato le priorità del club per il prossimo anno, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere iniziative che abbiano un impatto positivo sulla comunità locale.