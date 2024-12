ROTARY CLUB: GRANDE ACCOGLIENZA PER I GIOVANI DELLO YOUTH EXCHANGE

LECCO – Mercoledì 4 dicembre, i soci del Rotary Club Lecco si sono riuniti per accogliere i ragazzi che stanno partecipando al programma scambio giovani del Rotary, con una testimonianza speciale di Agnese Colombo, che ha preso parte al programma nel 2022.

Agnese, una giovane italiana che ha partecipato allo scambio culturale a Taiwan, ha raccontato la sua esperienza, concludendo con un sorriso: “La parte negativa dell’esperienza è stato il ritorno a casa”. Ha inoltre ringraziato il Rotary Club Lecco per averle permesso di vivere questa esperienza unica, aggiungendo: “Non vedo l’ora di tornare a Taiwan; grazie a questo viaggio ho imparato il mandarino, il cinese e l’inglese, e ho creato importanti amicizie”.

Successivamente, sono intervenuti i protagonisti della serata: i ragazzi dello scambio annuale del Rotary (Rotary Youth Exchange) che offre ai giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni l’opportunità di vivere in un altro paese per un periodo che va da uno a dodici mesi. Lo scopo di questo scambio è promuovere la comprensione interculturale, la pace e l’amicizia tra i giovani di diverse nazionalità. I ragazzi presenti quest’anno scolastico a Lecco provengono da diverse nazionalità, tra cui Giappone, Canada, Stati Uniti, Paesi Bassi e Brasile, hanno condiviso con entusiasmo le loro esperienze, esprimendo gratitudine per la possibilità di scoprire nuove culture.

Maria José Colazo e Paola Tentori, socie onorarie del Club e referenti del progetto, hanno ringraziato i ragazzi per aver partecipato al programma ed elogiato il territorio lecchese e la calorosa accoglienza ricevuta. Infine, la parola è passata a Filippo Bianchi, presidente del Rotaract Club Lecco, che ha presentato i numerosi progetti che il club sta portando avanti, tra i quali la raccolta fondi per AISM, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, e Aquiloni nel Vento, un progetto a favore dei profughi afghani.

Tra i progetti storici, ha illustrato l’iniziativa Dreambox, che offre ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale A. Manzoni la possibilità di realizzare piccoli sogni durante la loro degenza, e il Camp dell’Amicizia, una settimana di vacanza dedicata a ragazzi disabili di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Al termine, Simone Mastrandrea, presidente del Rotary Club Lomazzo dei Laghi, ha illustrato la Milano Relay Marathon, un evento sportivo organizzato per raccogliere fondi a favore della lotta contro la polio. I partecipanti, divisi in squadre, percorrono insieme la maratona a staffetta, sensibilizzando il pubblico e raccogliendo fondi per la campagna di eradicazione della poliomielite a livello globale. Le iscrizioni sono aperte sul sito web della Milano Relay Marathon dal 7 ottobre al 5 aprile, l’evento è previsto per domenica 6 aprile 2025.

Luca Tentori, presidente del Rotary Club Lecco, ha concluso la serata sottolineando l’importanza delle esperienze internazionali e dei progetti solidali e rimarcando l’impegno del Rotary per un mondo più interconnesso e attento alle esigenze degli altri.