LECCO – Mercoledì 10 maggio i soci del Rotary Club Lecco si sono incontrati per assistere all’intervento della professoressa Laura Polo D’Ambrosio dal titolo: ‘Tra le due sponde del Lario: un viaggio nella storia e nel paesaggio da Varenna all’Isola Comacina’. Prima dell’intervento di Polo Ambrosio, Solen Revillon, una ragazza di Parigi che ha partecipato allo scambio giovani sponsorizzato dal Rotary Club Lecco, ha raccontato la sua esperienza in Italia.

Durante lo scambio giovani, gli studenti italiani del quarto anno di scuola superiore possono vivere un’esperienza all’estero accolti da famiglie straniere, mentre i ragazzi stranieri vengono accolti da famiglie italiane. “Ringrazio il Rotary Club Lecco per avermi dato la possibilità di poter vivere questa bellissima esperienza – le parole di Solen Revillon -. Partecipare allo scambio culturale del Rotary è sempre stato uno dei miei sogni più grandi. Ho scelto come destinazione l’Italia perché sono interessata alla sua cultura, l’Italia è infatti un paese ricco di città e musei storici veramente belli. In questo periodo vissuto qui, da settembre ad aprile, ho viaggiato moltissimo: da Peschiera a Verona, da Monza a Cremona, da Milano a Torino, da Venezia a Como. Chiaramente sono anche andata a scuola e ho avuto la fortuna di stringere nuove amicizie”.

La parola è poi passata a Laura Polo D’Ambrosio, insegnante di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico A. Manzoni di Lecco, che ha illustrato ai soci del Rotary, anche attraverso opere d’arte, una serie di paesaggi e di monumenti del territorio lecchese. Sono state mostrate raffigurazioni del 1847 del lago di Como e di Lugano, del Lago Maggiore e del Passo dello Spluga. La professoressa ha poi parlato dell’Isola Comacina e delle quindici cappelle del Sacro Monte, costruite tra il 1635 e il 1710, che permettono la contemplazione dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi del Rosario, arrivando simbolicamente a concludersi nel santuario della Madonna del Soccorso, protettrice della Diocesi di Como.

Laura Polo D’Ambrosio ha consigliato ai soci del Rotary di visitare l’Abbazia di San Benedetto in Val Perlana, l’Hospetalis e l’Antiquarium di Ossuccio, l’Isola Comacina con la Basilica di Sant’Eufemia che sorge su un’antica villa fortificata tardo romana e il Monastero Femminile dei SS. Faustino e Giovita. Polo D’Ambrosio ha concluso la sua relazione ricordando l’importanza di vivere con pazienza e curiosità la cultura e l’arte del territorio, per poterla in un secondo momento confrontare con quelle di altre nazioni. La serata si è conclusa ricordando ai soci che dal 27 maggio al 1 giugno si svolgerà il Camp dell’Amicizia, un service del Rotaract Lecco con l’aiuto del Rotary Club Lecco che permette a un gruppo di ragazzi disabili di godere di una settimana di vacanza in una struttura sul lago di Lecco e di poter svolgere diverse attività.