LECCO – Mercoledì 4 ottobre i soci del Rotary Club Lecco si sono riuniti per discutere i progetti dell’anno 2023-2024 del club insieme al governatore distrettuale Giuseppe Del Bene.

Francesco Locatelli, presidente del Rotary Club Lecco, ha aperto la serata dando il benvenuto non solo al governatore, ma anche agli altri ospiti della serata: Stefano Artese, assistente del governatore per il gruppo Adda e governatore nominato; Stefania Pattarini, segretaria distrettuale e Federico Rovea, presidente del Rotaract Lecco.

Successivamente, la parola è passata a Giuseppe Del Bene che ha ricordato ai soci il ruolo del governatore come delegato distrettuale del Rotary International, sottolineando che egli rappresenta una fonte di ispirazione e motivazione per i club del distretto 2042, ovvero quelli delle provincie di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Varese e Milano.

Il governatore ha voluto evidenziare i valori del Rotary: la fellowship, intesa non come amicizia ma come volontà di raggiungere insieme obiettivi comuni; l’integrità, cioè l’importanza dell’etica per i soci; la promozione della diversità; il service, componente essenziale del club che riguarda proprio i servizi e i progetti dei club per il bene comune e la leadership attribuita al Rotary per la sua capacità di essere guida nei progetti.

Il governatore ha inoltre ricordato come Gordon R. McInally, presidente del Rotary International, abbia scelto come motto dell’annata rotariana 2023-2024: “Creiamo speranza nel mondo”. Giuseppe Del Bene ha sottolineato l’importanza di questo motto poiché i progetti del Rotary effettivamente contribuiscono a creare la speranza di un mondo migliore. Il governatore ha ricordato che sotto questo motto, anche quest’anno si continuerà a sostenere il programma End Polio Now per combattere la poliomielite (già radicata in India e in Africa grazie al Rotary). Si punterà su programmi per la salute mentale dei giovani e la formazione di competenze etico imprenditoriali rivolte ai ragazzi, perché lavorino consapevolmente con legalità ed eticità e infine promuovere azioni di pace, sempre mettendo i giovani in primo piano.

Dopo il discorso del governatore, la parola è passata a Stefano Gheza, socio del Rotary Club Lecco e organizzatore del Sail Camp. I Camp sono eventi culturali, sportivi e sociali per consentire ai ragazzi stranieri di venire a contatto con la cultura italiana, di conoscere il nostro territorio e imparare nuove attività sportive e molto altro. Gheza ha mostrato ai soci il filmato dei ragazzi che per due settimane sono stati a Lecco e hanno partecipato a una serie di attività interessanti promosse dal Rotary, tra le quali la più rilevante il corso di vela. Il governatore ha poi spillato il nuovo socio del Rotary Club Lecco, Virgilio Vanalli, complimentandosi con il Rotary Club Lecco e il Rotaract per i numerosi progetti che i club stanno promuovendo.