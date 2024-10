ROTARY CLUB LECCO: IMPEGNO COSTANTE PER I GIOVANI E PER GLI SCAMBI CULTURALI

LECCO – Mercoledì 2 ottobre, i soci del Rotary Club Lecco hanno accolto con entusiasmo i sei ragazzi tedeschi del Rotary Club Heidenheim-Giengen, insieme ai cinque giovani stranieri partecipanti al programma di scambio culturale annuale promosso dal Rotary International e gestito dal Rotary Club Lecco e dal Rotary Club Lecco Manzoni.

La serata è iniziata con i saluti del presidente Luca Tentori, che ha dato il benvenuto ai ragazzi e ai loro accompagnatori: Eike Liebig, insegnante all’Hellestein Gymnasium e Hans-Peter Sollinger, socio del Rotary Club Heidenheim-Giengen. Il presidente ha poi salutato anche ai soci del Rotaract presenti, tra cui il presidente Filippo Bianchi.

Dopo un momento conviviale, la parola è passata alla socia Maria Venturini, responsabile del progetto di scambio con i ragazzi tedeschi. Venturini ha espresso l’importanza del coinvolgimento dei giovani, dichiarando: “Il Rotary è per i giovani, loro rappresentano la nostra speranza. Le nuove generazioni saranno in grado di correggere gli errori che abbiamo commesso e che ancora oggi continuiamo a fare”. Ha poi sottolineato come il Rotary promuova da sempre iniziative dedicate ai ragazzi e al dialogo interculturale, menzionando il progetto CORE (Cooperazione dei Rotariani per l’Europa). Questo programma vede la partecipazione di studenti italiani, francesi e tedeschi con l’obiettivo di superare i conflitti del passato e incentivare la cooperazione tra i Paesi. Dieci studenti di ciascuna nazionalità si incontrano annualmente per lavorare insieme su tematiche europee, favorendo la comprensione dei principi democratici e riflettendo su diverse prospettive, con l’intento di avvicinarsi a una visione europea rinnovata.

Gli scambi annuali sono un altro esempio, Maria Venturini ha sottolineato: “Questa sera sono presenti cinque studenti stranieri che, grazie al supporto del Rotary, trascorreranno un intero anno in Italia, frequentando le nostre scuole e vivendo con famiglie italiane. Un’esperienza che i ragazzi apprezzano sempre moltissimo. Siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità, e proprio grazie all’amicizia con il club di Heidenheim-Giengen abbiamo deciso di offrire a sei studenti tedeschi la possibilità di trascorrere una settimana in Italia. In questo modo, anche loro possono vivere un’esperienza diretta della nostra cultura. Con il supporto dei soci rotariani, i ragazzi durante questa settimana stanno partecipando a visite culturali e attività nel nostro territorio. Questo progetto ha avuto così tanto successo che altri club Rotary hanno iniziato a proporre il medesimo progetto”.

Dopo aver ringraziato i presenti, Maria Venturini ha ceduto la parola a Luca Tentori, che ha concluso complimentandosi con i ragazzi presenti per la loro voglia di esplorare nuove culture e ringraziando i soci del Rotary Club Lecco per il tempo e l’impegno che stanno dedicando a questa splendida iniziativa.