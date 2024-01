ROTARY CLUB LECCO: L’ESPERIENZA DI ELENA RIVA NEL PROGETTO “RES”

LECCO – Mercoledì 24 gennaio i soci del Rotary Club Lecco si sono ritrovati per condividere l’esperienza di Elena Riva, giovane universitaria che ha partecipato al progetto RES – Rotarian European Stars.

Il progetto RES, a cui ha aderito il Rotary Club Lecco, è un’attività internazionale del CORE (Cooperation of Rotarian for Europe) e nella prima edizione ha coinvolto i club rotariani gemellati: 2042 (del quale fa parte anche il Rotary Club Lecco), 1710 (Rhone Alpes- Auvergne) e 1830 (Baden-Wuerttemberg) coinvolgendo quindi 3 paesi: Italia, Francia e Germania. Si tratta di un workshop internazionale che ha permesso a 30 ragazzi (10 italiani, 10 francesi e 10 tedeschi) al primo o secondo anno di università, di confrontarsi su tematiche inerenti l’Unione Europea e la pace.

La prima edizione si è svolta a Bergamo lo scorso mese di maggio, la seconda si svolgerà a Stoccarda dal 10 al 12 maggio e coinvolgerà più distretti rotariani italiani, francesi e tedeschi e sarà aperta anche ai ragazzi che frequentano il terzo anno di università. Requisiti per la partecipazione sono: conoscenza della lingua inglese, una forte motivazione e una propensione all’impegno sociale.

Elena Riva ha innanzitutto ringraziato di cuore il Rotary Club Lecco per averla selezionata tra gli aspiranti partecipanti e ad averle consentito quest’esperienza, che come ha sostenuto, è stata arricchente sia dal punto di vista delle conoscenze acquisite che delle relazioni che ha potuto costruire. La ragazza ha infatti affermato che durante i tre giorni di RES, i partecipanti hanno frequentato importanti workshop tenuti da persone di spicco in ambito internazionale.

Temi fondamentali sono stati l’Europa, la cooperazione e la pace. Infatti, è proprio il confronto con gli altri che permette di capire che in fondo non si è così diversi, ha affermato Michail Parakis, consigliere del CORE ed illustre relatore ospite. Insieme ad Alberto Barzanò, presidente fondatore del CORE e presidente dell’azione internazionale rotariana del distretto che ha aggiunto quanto l’Europa e il Rotary condividano gli stessi obiettivi, tra i quali il più evidente è quello di creare valore nelle diversità.

Barzanò ha successivamente sostenuto: “L’obiettivo di far vivere questa esperienza ai ragazzi, che sono il nostro futuro, è anche quello di dare continuità al progetto, infatti i giovani che parteciperanno durante i vari anni al RES, potranno creare una community di persone che credono e porteranno avanti gli ideali di pace tra diversi paesi”.