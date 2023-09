LECCO – Il Rotary Club Lecco Manzoni ha organizzato una serata straordinaria mercoledì 13 settembre, presso la sede della Società Canottieri Lecco. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e arricchimento culturale per tutti i soci del club presenti e i graditi ospiti, tra cui spiccavano il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e la vicesindaco Simona Piazza.

Il momento principale della serata è stato la toccante Lectio Magistralis presentata dalla giornalista di Sky Tg 24, Monica Napoli, dal titolo “La complessità dei flussi migratori“. Da anni impegnata nel documentare le sofferenze e la tragedia di migliaia di persone che migrano dalle terre native per fuggire da teatri di miseria e guerra, attraverso immagini video e una chiarezza dell’esposizione, la giornalista ha approfondito l’attuale dramma dei movimenti migratori, dedicando un’attenzione particolare agli aspetti sociali ed economici ma soprattutto a quelli umanitari.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha elogiato l’impegno del Rotary Club Lecco Manzoni nel promuovere la conoscenza e la consapevolezza su questioni di rilevanza globale come la migrazione e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e organizzazioni come il Rotary Club Lecco Manzoni per affrontare queste sfide in modo efficace.

Il vicesindaco Simona Piazza ha anch’essa espresso la sua gratitudine per l’opportunità di partecipare a un evento così significativo, sottolineando il ruolo fondamentale delle discussioni e degli approfondimenti su tematiche come quella della migrazione nel contesto della crescita e del benessere della comunità locale.

Al termine della toccante narrazione, il presidente Erik Lucini ha spillato Monica Napoli socia onoraria del Rotary Club Lecco Manzoni e, a nome anche del Rotary International, le ha conferito il prestigioso titolo di ‘Paul Harris Fellow’, meritato riconoscimento per il suo “straordinario contributo umanitario e il suo inestimabile impegno a favore della giustizia sociale e dei diritti umani”. L’evento è stato un esempio della missione del Rotary Club nell’educare e nel promuovere la consapevolezza su questioni importanti, stimolando la riflessione e la collaborazione nella comunità locale.