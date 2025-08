ROTARY CLUB MANZONI A VALMADRERA PER I PREMI “PAUL HARRIS FELLOW”

VALMADRERA – Mercoledì sera 29 luglio, momento di una conviviale particolare per il Rotary Club Manzoni che si è ritrovato alle 18:30 presso l’orto botanico del centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Il presidente Antonio Rusconi ha illustrato la presenza storica dell’ordine dei Fatebenefratelli a Valmadrera e come dal 1700 l’orto botanico rappresentasse la presenza delle erbe medicinali per la cura dei malati ricoverati. Molto interessante la visita all’orto con la guida dei volontari che ogni giorno seguono l’attività, e la presenza di oltre 1100 specie catalogate, con le caratteristiche e le peculiarità di ognuna, l’uso a fine domestico o curativo.

Si è poi passati al momento istituzionale della conviviale, alla presenza tra gli altri, sia pure in forma privata, del governatore del Distretto, Stefano Artese, del past governatore, Giuseppe Del Bene, e dell’assistente governatore, Raniero Spaterna.

Vi è stato successivamente il momento più significativo con la consegna dell’onoreficenza “Paul Harris Fellow” a Giovanni Priore e Elsa Artese, effettuata dalla past president Antonia Benedetti, che aveva formulato la proposta.

Una serata particolare, dove è emerso chiaramente lo spirito di amicizia e di solidarietà che caratterizza il Rotary.