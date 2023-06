LECCO – Mercoledì 7 giugno i soci del Rotary Club Lecco hanno invitato gli studenti della classe 4A PCS (servizi culturali e dello spettacolo) dell’Istituto G. Bertacchi per ascoltare la loro esperienza come partecipanti al Premio Gavioli.

Il premio è il concorso organizzato dal Rotary International (distretto 2042) in collaborazione con NABA – Accademia del Cinema di Milano e aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori. Si tratta di un omaggio all’insegnamento rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926-2007), rotariano illustre, comunicatore e regista di memorabili audiovisivi al servizio della pubblicità, dell’arte e della comunicazione industriale. La finalità del concorso è di fornire agli studenti le competenze per dei cortometraggi della durata massima di cinque minuti.

Seguendo il tema del Premio Gavioli 2022/2023 ‘Imagine the Future’, gli studenti del Bertacchi hanno realizzato un cortometraggio con lo scopo di esprimere l’importanza di compiere le piccole azioni nel quotidiano. Dallo stare sul divano a non far nulla, la giovane ragazza dopo essersi svegliata da un sogno, si rende conto che deve fare qualcosa e così inizia a sistemare la propria camera, un piccolo gesto che le permetterà di compierne altri e altri ancora arrivando a costruire il proprio futuro.

La professoressa del Bertacchi Giulia Macciò, il professor Walter Rubboli e il regista Corrado Colombo hanno espresso la loro soddisfazione nel vedere i giovani così impegnati verso un obiettivo comune. Walter Rubboli ha ringraziato il club per la preziosa opportunità e ha sottolineato quanto sia importante per gli studenti poter vivere queste esperienze. Sono poi intervenuti alcuni ragazzi tra i quali Simone, che ha affermato come nonostante ci siano stati dei momenti di sconforto e difficoltà con i compagni di classe, sia stata una un’esperienza costruttiva: “Il rapporto con i compagni è stato a volte impegnativo ma alla fine siamo riusciti a trovare dei punti di incontro e siamo felicissimi del cortometraggio che abbiamo realizzato”.

Donatella Crippa, vice presidente del Rotary Club Lecco e capo progetto, e Andrea Ascani Orsini, presidente del Rotary Club Lecco, hanno sottolineato come questo premio riaffermi l’interesse del Rotary Club Lecco di fare service a favore dei giovani. “Questa iniziativa è fondamentale per dare agli studenti nuovi strumenti di conoscenza e far capire loro quanto sia importante non tanto vincere, quanto partecipare con impegno e entusiasmo”, le parole di Donatella Crippa.

Andrea Ascani Ascani ha ringraziato la vice presidente per il tempo dedicato a questo progetto conferendole una Paul Harris, la più alta onorificenza del Rotary. Il presidente del Rotary Club Lecco ha concluso la serata complimentandosi con gli studenti ed evidenziando nuovamente l’importanza dei giovani per il club: “Voi siete il nostro futuro ma soprattutto il vostro. Le azioni che fate oggi sono fondamentali per il vostro domani. Per questo motivo come club cerchiamo di darvi tutti gli strumenti perché possiate costruirvi un futuro migliore”.