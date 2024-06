ROTARY LECCO: IL SINDACO GATTINONI PRESENTA “LA CITTÀ CHE CRESCE”

LECCO – Mercoledì 12 giugno, i soci del Rotary Club Lecco si sono riuniti per assistere alla relazione del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, intitolata “Lecco, la città che cresce”, e all’ingresso del nuovo socio Daniele Riva.

L’incontro era dedicato alla presentazione degli obiettivi di mandato del sindaco relativi alla città di Lecco, inclusi la situazione attuale e i progetti futuri. Il sindaco ha iniziato elencando il primo progetto: la riqualificazione de “La Piccola”, per poi passare alla illustrazione della realizzazione di una nuova area sportiva adiacente al Parco 7 Marzo e alle aree esterne degli Istituti Bertacchi e Bovara. Tra i vari progetti il sindaco ha menzionato anche la costruzione del nuovo asilo nido di Bonacina e gli interventi di ristrutturazione e recupero di Villa Manzoni, del Teatro della Società e della Scuola Primaria Carducci, inclusa la loro messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. È prevista anche la riqualificazione degli edifici e delle aree esterne del Bione con la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e il raddoppio della ciclabile Bione-Rivabella.

Tre le altre opere pubbliche, il sindaco ha sottolineato l’importanza della mobilità sottolineando il finanziamento di 8 autobus elettrici e il completamento della messa in sicurezza di 11 attraversamenti scolastici e di altri 5 in città con sistemi di illuminazione “salva pedone”.

Un altro tema centrale della presentazione del sindaco è stato l’ambiente: il progetto del nuovo centro di raccolta rifiuti in località Bione è stato inserito nel bando del PNRR con l’obiettivo di creare un centro moderno e automatizzato, comprendente le più recenti forme di differenziazione dei rifiuti. Il progetto include anche la realizzazione del primo Centro di Riuso nel Comune di Lecco, per concretizzare principi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare, oltre all’installazione di cestini interrati e smart bin per la città.

Per quanto riguarda le politiche sociali, sono stati menzionati i progetti delle stazioni di posta e housing temporaneo, interventi a sostegno delle persone in grave marginalità che prevedono la creazione di un centro di accoglienza temporaneo (questo include la sistemazione di case utilizzabili in caso di emergenza, come rifugi per vittime di violenza) e le stazioni di posta (alloggi per senzatetto, gestiti sotto la supervisione di un team di esperti per coinvolgerli in varie attività invece di “lasciarli per strada”).

Un altro progetto presentato riguarda percorsi di autonomia per persone con disabilità, chiamato “Dopo di noi”, in cui queste persone imparano a essere autonome con il supporto di psicologi ed educatori. Per questo progetto vengono messi a disposizione 12 appartamenti e viene riqualificata l’ex casa del custode in via De Gasperi. Infine, il sindaco ha parlato dei progetti di evoluzione digitale, che includono l’implementazione di PagoPA e AppIO.

Francesco Locatelli, presidente del Rotary Club Lecco, ha ringraziato il sindaco per l’informativa relazione e ha accolto con la tradizionale spillatura il nuovo socio Daniele Riva, titolare di Cremonini Srl e già presidente di Confartigianato Imprese Lecco che ha ringraziato il club per l’opportunità.