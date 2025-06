ROTONDA VIALE COSTITUZIONE: FORZA ITALIA DENUNCIA SPRECHI E DISAGI

LECCO – Nuove polemiche emergono sulla gestione della viabilità all’ingresso della città di Lecco. Forza Italia, attraverso un comunicato stampa firmato dal segretario cittadino Angela Fortino e dal referente Sostenibilità Fabrizio Bianchi, esprime critiche nei confronti dell’Amministrazione comunale per la gestione degli interventi sulla rotonda principale d’ingresso.

Secondo Forza Italia, i lavori iniziali, che prevedevano una progettazione e una realizzazione provvisoria, avrebbero fin da subito generato problemi di funzionalità e di estetica, con la presenza di barriere new jersey giudicate antiestetiche. La rotonda, inoltre, non risponderebbe alle esigenze di traffico, risultando inefficiente e difficilmente percorribile da autobus e mezzi pesanti.

A distanza di un paio d’anni dall’intervento iniziale, l’Amministrazione avrebbe deciso di procedere a una nuova progettazione e a una modifica del layout della rotonda, con un ulteriore investimento di risorse pubbliche. Forza Italia contesta questa scelta, sottolineando come si sarebbe potuto evitare di dover spendere nuovamente soldi pubblici se fossero stati effettuati studi preliminari più accurati e verifiche approfondite prima dell’avvio dei lavori.

Il partito chiede dunque una maggiore attenzione nella fase di progettazione e pianificazione degli interventi pubblici, per evitare “improvvisazioni” che, a loro avviso, causano disagi ai cittadini, rischi per la sicurezza dei pedoni e difficoltà per la circolazione dei mezzi pesanti.