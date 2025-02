ROVINATA CALCIO. NELL’AGONISTICA VINCONO ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2010

LECCO – Trasferta in casa del Merate per gli Allievi 2008 della Rovinata. Sulla carta partita apertissima visti i pari punti in classifica tra le due squadre. Le due formazioni giocano una gara molto equilibrata, che si chiude col punteggio di 3-4 in favore dei biancorossi.

Il risultato è determinato dai due gol di Ndiaye e Fortunati nel primo tempo e di Pino e ancora Fortunati nella ripresa. Merate scavalcato in classifica e ora avanti tutta verso il Cortenova che andrà al Bione domenica mattina, con soli due punti di vantaggio.

Finisce 3-2 per la Rovinata la partita con il Montevecchia. Una bellissima prova per gli Allievi Under 16, in una gara giocata con vigore atletico e con ottime trame di gioco in velocità. Un match spettacolare e vinto con pieno merito. Marcatori: Alacchi e la doppietta del solito Bianchi.

Difficile indicare un calciatore migliore in campo, ma meritano una citazione i tre centrali Azhari, Civilini e Rondalli che hanno bloccato tutte le iniziative dei giocatori avversari.

I Giovanissimi 2010 della Rovinata nel weekend dominano e travolgono l’Aurora San Francesco: 5-0 in casa nel derby tra biancorossi. L’Aurora San Francesco, nonostante la bassa classifica, si conferma squadra ostica, capace di tenere testa alla Rovinata per tutto il primo tempo. Le due formazioni si annullano nei primi 45 minuti, con un paio di occasioni per parte e due interventi strepitosi dei portieri, che mantengono il risultato inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa cambia tutto: la Rovinata torna in campo con un altro passo, alzando i ritmi e mettendo subito all’angolo gli avversari. Il dominio si trasforma presto in una pioggia di gol: Samuele Gattoni si prende la scena con una tripletta da bomber, mentre Giovanni Gattinoni si accontenta, si fa per dire, di una doppietta che fissa il punteggio su un rotondo 5-0. Mister Faraone può sorridere: i suoi attaccanti sono in gran forma e la squadra sembra pronta per il recupero infrasettimanale di giovedì contro il Costa Masnaga.

I Giovanissimi 2011 della Rovinata ospitano in casa l’oratorio di Oggiono. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a passare in vantaggio con uno splendido gol di Angelica Scaioli, ma purtroppo non basta.

Gli avversari riescono a ribaltare il risultato e a vincere la partita col risultato di 1-2, scavalcando così i biancorossi in classifica.