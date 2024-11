LECCO – Un altro sabato di calcio giocato quello appena trascorso per i Primi Calci 2016 della Polisportiva Rovinata. Le tre squadre di Germanedo hanno affrontato fuori casa la Luciano Manara C, mentre in casa l’Accademy Casatese e ricambiato con la Luciano Manara.

I bambini si sono tutti ben comportati e hanno giocato con grinta ed entusiasmo, divertendosi tanto. Hanno anche portato a casa dei buoni risultati che ripagano l’impegno costante agli allenamenti settimanali.