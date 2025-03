ROVINATA, I PULCINI 2015 GIOCANO BENE PAREGGIANDO CON I 2016 DEL LECCO

LECCO – Gli Esordienti 2012 vincono in casa con il Grentarcadia. La Rovinata gioca cercando di creare spazi nella difesa avversaria grazie a un buon gioco. I tempi segnano 3-0 per i biancorossi, però i parziali sono più severi: nel primo tempo il vantaggio arriva al 10′ con una rete del bomber Centineo che sigla l’1-0 finale. Il secondo tempo termina 1-0 con una rete di Rosina che colpisce anche tre pali. Nel terzo tempo arriva la vittoria per 3-0 con Togni e la doppietta di Piras.

I Ragazzi Csi 2012 vincono per 3-0 contro il Valchiavenna. La Rovinata domina la partita dal primo minuto, ma fatica a trovare la via del gol grazie all’ottima prestazione del portiere avversario. All’8′ Colombo prova con una diagonale che finisce di poco a lato. Poco dopo è Burdulescu che a tu per tu con il portiere non sfrutta l’occasione. Nel secondo tempo la partita si sblocca con un gol di Spinelli, che dopo poco raddoppia. Il 3-0 arriva a pochi minuti dalla fine con la rete di Fumagalli.

I Pulcini 2015 giocano a Sala al Barro con la Calcio Lecco 2016. I ragazzi scendono in campo concentrati e riescono a vincere il primo tempo per 1-0, grazie al gol di Galliani. Nel secondo tempo il ritmo sale e le due squadre non concedono nulla: termina 0-0. Nel terzo tempo la stanchezza dei Pulcini biancorossi comincia a farsi sentire, visto l’altissimo ritmo degli avversari, e subiscono una rete alla quale non riescono a rispondere: finisce 1-0 per il Lecco. Sii gioca il quarto tempo, che a questo punto deciderà il risultato della partita. Entrambe le squadre ce la mettono tutta per vincere ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio. La Rovinata non ci sta e continua ad attaccare, fino a quando il capitano Rosina, oggi nell’insolita veste di difensore, riesce a siglare il definitivo pareggio. Finisce 3-3 in tempi una delle partite più intense della stagione.

Gli Under 10 CSI ospitano in casa il Missaglia. Il primo tempo è equilibrato e grazie al gol di Gjini la frazione termina in parità. Nel secondo tempo gli ospiti alzano in ritmo e riescono a portarsi avanti con un uno due che spiazza i padroni di casa. La rete di Lazzarato accorcia le distanze. Nel terzo tempo la rete di Abdou ristabilisce la situazione di parità. Le due squadre tengono alto il ritmo fino alla fine, e proprio all’ultimo minuto Castagna riesce a segnare il gol della vittoria: finisce 4-3 per la Rovinata.