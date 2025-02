ROVINATA: SCONFITTA CON TANTA SFORTUNA CON IL MONTEVECCHIA

LECCO – Sconfitta per la Prima Squadra della Rovinata sul sintetico di Triuggio contro il Montevecchia. I biancorossi controllano la partita fin dall’inizio ma al 25’ sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una deviazione in rete dopo un batti e ribatti in area. La reazione non si fa attendere ma il bel tiro dal limite di Ale Ghilardi colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere ed esce di un soffio.

La Rovinata, oltre che con la sfortuna, deve fare i conti anche con un portiere avversario che in almeno tre occasioni salva la propria porta. La Rovinata è sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, ed è bravo in una occasione Pozzi a mettere in angolo un tiro insidioso. Poi qualche brivido per una traversa su conclusione ravvicinata. Il finale è un vero assedio all’area brianzola ancora con il portiere di casa protagonista su un bel tiro dal limite di Angelibusi. In pieno recupero, su calcio d’angolo, Ozimo colpisce di testa ed è ancora la traversa a negare il meritato pareggio alla Rovinata. C’è tempo per un’altra clamorosa svista del direttore di gara che non fischia un evidente fallo di mano al limite dell’area e che poteva essere un’ulteriore opportunità per pareggiare.

Migliore in campo Ozimo: ennesima prestazione generosa e di livello per il nostro esterno che macina chilometri sulla fascia destra e va anche vicino al gol, prima con una conclusione insidiosa dal limite parata, e poi nel finale con un colpo di testa che si infrange sulla traversa.