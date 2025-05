ROVINATA, UN 1º E UN 2º POSTO PER ESORDIENTI 2012 E PULCINI 2015

LECCO – Tempo di tornei per le squadre della Rovinata. Gli Esordienti 2012 hanno vinto il Torneo organizzato in due giorni a Lomagna, società amica rinomata per l’ospitalità e l’ottima organizzazione degli eventi. Si sono giocate le qualificazioni, utili per poi stilare una prima classifica valevole per le finali. La Rovinata riesce a vincere il suo girone contro Castello Brianza, Olgiate Aurora e Lecco Alta, qualificandosi per la finalissima. L’avversario, la vincente dell’altro girone, è la Polisportiva 2B, che scende in campo determinata a vincere. Sono però i giovanissimi di Germanedo a portarsi in vantaggio con un gol di Renda e a raddoppiare con la rete di Fumagalli. Gli avversari riescono ad accorciare le distanze ma non a pareggiare.

I Pulcini 2015 hanno giocato il torneo a 12 squadre organizzato dalla Pontelambrese. Nei gironi di qualificazione i piccoli biancorossi si piazzano al primo posto dopo una vittoria di misura contro il Figino e una partita a senso unico (9-0) contro il Cimiano. Nel pomeriggio si incontrano le prime dei quattro gironi. La prima partita è davvero impegnativa ma la Rovinata riesce ad imporsi sul Vis Nova per 3-1. Più semplice la seconda partita con l’Alta Brianza che termina 7-0 per i biancorossi. I Pulcini 2015 si giocano l’ultima partita, che vale come una finale: Rovinata – Inter. I bambini scendono in campo molto emozionati e la tribuna esplode quando il capitano Rosina riesce a portare in vantaggio la squadra, con un gran tiro da metà campo che finisce sotto l’incrocio e batte il portiere. La partita continua con un grande carico di emozioni, ma la bravura dei giovani interisti è davvero incontenibile. Nonostante la porta biancorossa sia difesa dal bravo Balatti, che disputa la sua partita migliore di sempre, i nerazzurri vincono per 2-1, ma non mancano i complimenti per la partita giocata dai Pulcini lecchesi. La sconfitta vale comunque il secondo posto e tanto orgoglio da parte di mister e tifosi.

RedSpo