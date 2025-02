ROVINATA: VINCONO GLI ALLIEVI E I GIOVANISSIMI 2010, PERDONO I 2011

LECCO – Gli Allievi Under17 della Rovinata hanno ospitato al Bione il Cortenova, squadra che li precede di soli due punti in classifica. Nel primo tempo i padroni di casa partono contratti e subiscono il gioco degli avversari, che passano in vantaggio con un gol in mischia. I biancorossi si riprendono e cominciano a gestire meglio gli spazi, riuscendo in 10′ a pareggiare con una autorete e poco dopo a passare in vantaggio con un gol di Ndiaye. Nel secondo tempo si riparte con una gara molto equilibrata e con le due squadre che si equivalgono. Le difese resistono e la seconda frazione si chiude così a reti inviolate. La partita finisce 2-1 per la Rovinata che scavalca in classifica il Cortenova.

Gli Allievi Under 16 della Rovinata vincono il tiratissimo derby con l’Aurora San Francesco. In campo si è vista la solita carica agonistica da parte dei ragazzi, con la grande soddisfazione dei mister Piffaretti e Nasatti. Certo è una bella fortuna per questa squadra poter contare in ogni partita sulla consueta doppietta dell’incontenibile Bianchi, accompagnato in questa occasione dal gol da Cattaneo per il risultato finale di 1-3. La gara è stata seguita da un numeroso gruppo di tifosi che ha contribuito a dare energia ai ragazzi in campo. Sicuramente un’ottima prestazione da parte di tutti, ma tre di loro meritano una citazione particolare: Pedercini con almeno tre interventi decisivi in porta a dimostrazione della pressione fatta dagli avversari; il centrale Rondalli onnipresente e sempre primo su tutte le palle e il laterale sinistro Anghileri autore di una maiuscola prova sia in fase difensiva che di spinta.

Al Bione la Rovinata Giovanissimi 2010 domina e supera l’Oratorio Lecco Alta con un netto 5-2. La partita si mette subito in discesa grazie al gol di Andrea Invernizzi, che sblocca il match con un gran tiro dalla sinistra. I padroni di casa impongono il loro gioco e raddoppiano con Samuele Gattoni. Nella ripresa Gattoni firma la sua personale doppietta portando il punteggio sul 3-0. Poi Pietro Bergami, con un gol da opportunista su schema da calcio d’angolo, e Cafaro, con una gran botta da fuori area, chiudono i conti. Nel finale, tocca agli ospiti di segnare due reti, ma il risultato non è mai in discussione.

Sconfitta i Giovanissimi 2011 della Rovinata, che perdono sabato in trasferta contro l’Academy Val San Martino. Il primo tempo molto equilibrato si chiude sul punteggio di 0-0. È una autorete dei biancorossi che decreta la sconfitta per 1-0 nel secondo tempo. I ragazzi erano davvero molto motivati, ma un episodio sfortunato ha deciso le sorti della partita.