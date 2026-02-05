ROVINATA: VITTORIE NETTE E OCCASIONI PERSE PER L’AGONISTICA

LECCO – È stato un fine settimana intenso per il settore agonistico della Polisportiva Rovinata, con risultati che raccontano un gruppo in crescita ma ancora discontinuo. Gli Allievi 2009 aprono il weekend con una prestazione opaca sul campo dell’Aurora San Francesco, dove i giallorossi non riescono mai a trovare ritmo né idee. Il gol di Alacchi è l’unica nota positiva di una gara chiusa sul 3-1, un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la squadra resta sì quarta, ma con la sensazione di aver lasciato per strada punti pesanti.

Ben diverso l’atteggiamento degli Allievi 2010, protagonisti di una prova autoritaria sul campo 3 del Bione contro la Lecco Alta. La Rovinata parte forte, chiude il primo tempo sullo 0-2 con le reti di Gattoni e Galasso, e nella ripresa dilaga senza mai rallentare. Arrivano così i gol di Rondalli, Del Grosso, Dell’Oro e Gilardi, per un clamoroso 0-6 che consolida il sesto posto e dà fiducia in vista dello scontro diretto con la Chiavennese.

La domenica mattina dei Giovanissimi 2011 inizia con un imprevisto: il campo di Novate Mezzola, ghiacciato, costringe tutti ad attendere il sole prima del fischio d’inizio. Una situazione particolare che però non distrae la Rovinata, subito avanti con Loddo. Nella ripresa i giallorossi prendono il controllo: D’Angelo raddoppia, Loddo firma il tris su rigore e Angelica Scaioli chiude i conti con il gol dello 0-4. Una vittoria netta, costruita con maturità in condizioni difficili.

A chiudere il weekend ci pensano i Giovanissimi 2012, che sul Bione 3 si prendono la rivincita sul Valmadrera con un perentorio 6-0. Il primo tempo si chiude sul 2-0 grazie a Togni e al capitano Cosentino P., con una traversa di Rosina che anticipa il suo show nella ripresa. Nel secondo tempo infatti la Rovinata dilaga: Rosina firma il 3-0 ed è l’MVP della gara, poi arrivano i gol di Trabattoni, Colombo e Cosentino T.. Per i 2012 è la seconda vittoria consecutiva, con 13 gol fatti e 0 subiti nelle ultime due partite.

