RSU ALLA TECHNOPROB: LA FIOM CGIL SI CONFERMA IL PRIMO SINDACATO

LECCO – Elezioni per le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSU) alla Technoprobe SpA di Cernusco Lombardone, azienda di oltre 1500 dipendenti leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica.

La FIOM CGIL Lecco è risultato il sindacato più votato dalle lavoratrici e dai lavoratori Technoprobe, avendo raccolto quasi l’80% delle preferenze dei votanti e conquistato così ben 15 dei 18 seggi RSU disponibili; da sottolineare in particolare il fatto che, di questi 15 delegati neoeletti, 7 sono donne. La FIOM CGIL si conferma, quindi, come primo sindacato aziendale, visto che già esprimeva 6 dei 9 delegati in carica fino alle elezioni odierne.

Contemporaneamente alle elezioni RSU, si sono svolte anche quelle per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e anche in questo caso la FIOM CGIL ha conquistato la maggioranza dei seggi disponibili (4 su 6). La FIOM CGIL Lecco ringrazia le lavoratrici e i lavoratori della Technoprobe per la rinnovata fiducia e orgogliosamente rivendica quanto di buono fatto finora per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei dipendenti, grazie a una contrattazione di secondo livello di qualità.

Nell’imminenza del rinnovo del contratto aziendale e sulla base dell’accresciuta forza acquisita dal grande risultato elettorale, il principale impegno per il futuro sarà quello di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in tema di salario, conciliazione vita-lavoro e contrasto alla precarietà.