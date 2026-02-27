RSU ASST LECCO: “IL PERSONALE NON È UN OPTIONAL! SERVE RISPETTO”

La RSU di ASST Lecco denuncia con forza l’ennesimo segnale di disinteresse aziendale verso il benessere dei dipendenti. La nostra Azienda sta diventando invisibile nei concorsi e invivibile per chi ci lavora.

CASA E FORESTERIA: OCCASIONI SPRECATE

Perché vendere immobili ricevuti in donazione anziché trasformarli in alloggi e foresterie per i colleghi che vengono da lontano o per chi è in reperibilità?

L’Azienda dichiara di aver chiesto aiuto al Comune, ma i fatti dicono altro.

LA NOSTRA PROPOSTA: Apertura immediata di un tavolo con le Istituzioni Locali con la presenza attiva della RSU.

PARCHEGGI E LOGISTICA: UN DISASTRO ANNUNCIATO

Nonostante le promesse autunnali sul futuro di via Tubi, assistiamo a un accentramento selvaggio dei servizi su Lecco e Bellano.

Il risultato? Container semivuoti (pagati profumatamente) in via Tubi e lavoratori turnisti che non trovano parcheggio.

Centralizzare tutto significa meno posti letto per i cittadini e più stress per i lavoratori.

CONCORSI SEMIDESERTI: CHI VUOLE PIÙ VENIRE A LECCO?

Senza parcheggi, senza politiche abitative e con servizi territoriali smantellati, la ASST Lecco ha perso la sua attrattività. Se i professionisti scappano e i concorsi vanno quasi deserti, la responsabilità è di una gestione datoriale miope.

Così si cerca di aprire nuovi servizi con un personale che non c’è… e si riducono attività già esistenti.

LA RSU NON CI STA.

Chiediamo risposte concrete, non affermazioni che “lasciano il tempo che trovano”. Il tempo del silenzio è finito.

Il Benessere Lavorativo è un diritto, non un premio.

RSU ASST LECCO