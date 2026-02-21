RSU FIOCCHI MUNIZIONI, LA FIM CISL MBL SI RICONFERMA NELLE ELEZIONI

LECCO – La FIM CISL MBL – Federazione Italiana Metalmeccanici Monza Brianza Lecco si afferma come prima organizzazione sindacale alle elezioni RSU svoltesi giovedì presso la Fiocchi Munizioni, conquistando 5 seggi RSU grazie al voto delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il nuovo assetto della Rappresentanza Sindacale Unitaria risulta così composto:

• FIM CISL MBL: 5 seggi

• FIOM Lecco: 4 seggi

• UILM Lario: 3 seggi

La FIM CISL MBL esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto e della linea sindacale portata avanti in questi anni.

“Questo risultato – dichiara la FIM CISL MBL – ci impone di continuare con ancora maggiore impegno e responsabilità, forti del mandato ricevuto dalle lavoratrici e dai lavoratori della Fiocchi. Il consenso espresso conferma la fiducia nel nostro modo di rappresentare, basato su partecipazione, dialogo e concretezza. Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per la fiducia accordata e rinnoviamo il nostro impegno a tutelare diritti, lavoro e prospettive future all’interno dell’azienda”, conclude la FIM.