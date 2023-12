RSU DEGLI OSPEDALI, “ATTO DI DENUNCIA” CONTRO LE DIREZIONI DELL’ASST

LECCO – Dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) degli ospedali lecchesi giunge un “atto di denuncia” nei confronti della Direzione Strategica e della Direzione Risorse Umane della Asst di Lecco.

Di seguito le motivazioni dell’iniziativa di Cgil, Cisl, Uil, Nursind, Nursing UP e USB:

➢ Ennesima ondata di dimissioni del Personale di ogni ordine e grado, anche del Personale neo assunto.

➢ Mancate assunzioni.

➢ Difficoltà nel reclutare anche Personale gettonista.

“La causa di questa situazione è da imputare alla gestione delle Risorse Umane, ormai giunta a un punto di non ritorno” affermano le Rsu, citando le fonti che “lo confidano:

a) i Lavoratori in dimissione;

b) le lettere di disperazione che ci giungono ormai da tutte le Unità Operative e servizi;

c) il ricorso, ormai intollerabile, alle mobilità d’urgenza e agli ordini di servizio;

d) i richiami in servizio selvaggi”.

“La scarsa attenzione verso i Lavoratori del comparto è avvalorata da: i continui ritardi nelle comunicazioni da parte della dirigenza risorse umane, sui dati che vengono richiesti da RSU e dalle OOSS.; omertoso comportamento omissivo su continue esternalizzazioni di Unità Operative e servizi, o peggio, sulla loro chiusura. Sembra che l’unica urgenza per questa amministrazione sia quella di colpire i dissidenti e nominare al più presto le inutili posizioni funzionali del settore amministrativo. Persino qualche consiglio comunale del Meratese/Casatese, la stampa locale hanno avuto il coraggio di esprimere la loro disapprovazione per l’operato di questa direzione strategica”.

RedSan