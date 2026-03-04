RUBA IL CELLULARE A UN GIOVANE IN PIENO CENTRO, FERMATO DAGLI AGENTI

LECCO – Violenza nel centro storico di Lecco. Dopo l’omicidio in via Sassi di sabato scorso, la scorsa notte un extracomunitario ha derubato del cellulare un giovane lecchese. L’episodio è avvenuto nella centralissima via Cavour, zona presidiata dalla Polizia di Stato. Il giovane ha chiesto l’intervento degli agenti che hanno fermato l’extracomunitario per il reato di “furto con strappo“.

Oggi lo straniero è comparso davanti al giudice Paolo Salvatore; il difensore dell’extracomunitario ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha fissato il processo a fine marzo, applicando la misura del divieto di dimora in provincia di Lecco.

RedGiu