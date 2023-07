OGGIONO – “Se per grazia di Dio qualcuno lo ha visto, mi contatti per favore“. Questo l’appello sui social di una imprenditrice agricola di Oggiono, Clara Invernizzi, a cui è stato rubato un trattore. Si tratta di un John Deer 6800 da 130 cavalli (nella foto di copertina) dotato anche di forche per movimentare balle di fieno e altri carici.

Il trattore era parcheggiato non distante dalla casa della famiglia di agricoltori e ad esso era collegato un rimorchio, che i ladri hanno staccato e lasciato lì. Con ogni probabilità il trattore è stato caricato su un camion, forse proprio sul bilico telonato rubato la stessa notte a Nibionno.

I sospetti vertono su un gruppo di ladri su commissione che in queste settimane avrebbero compiuto diversi furti simili in tutta la Lombardia. I trattori vengono solitamente smontati per rivenderne i componenti, oppure trasportati il più velocemente possibile verso l’Europa dell’est.