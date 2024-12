RUBÒ 2 BIRRE E PROVÒ A COLPIRE GLI AGENTI: 2 ANNI E 8 MESI A UN 21ENNE

LECCO – Giovane rapinatore condannato a due anni e 8 mesi. Il colpo avvenuto lo scorso 25 giugno al Carrefour di Lecco è costato caro a un 21enne, originario del Marocco e senza fissa dimora in Italia. La rapina del 21enne è stata ricostruita davanti al Giudice delle udienze preliminari, Salvatore Catalano, con il giovane che aveva prelevato bottiglie di birra e sarebbe uscito senza pagare. Inseguito dagli uomini della sicurezza avrebbe tentato di colpirli con le bottiglie. Sul posto giunsero i carabinieri che arrestarono il 21enne, tuttora rinchiuso nel carcere di Pescarenico. Nell’udienza odierna il difensore del 21enne, avvocato Luca Marsigli, ha proposto il patteggiamento, accolto dalla Procura. Il giudice Salvatore Catalano ha inflitto al giovane 2 anni e 8 mesi di reclusione e, visto che non ha una dimora, sconterà la pena in carcere.

A.Pa.