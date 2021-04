Dopo le giornate di festa non abbiamo ancora terminato tutte le uova di Pasqua comprate o regalate e il cioccolato è dovunque in casa, magari in una ciotola in bella vista in cucina che ogni volta che passiamo davanti ne prendiamo un “pezzettino”, e risulta davvero difficile non cedere alla tentazione e ritrovare equilibrio adottando una routine alimentare sana.

Come già raccontato nell’articolo precedente, il cioccolato, in particolare quello fondente, vanta tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo, ma ha anche molte calorie derivanti dalla presenza di zuccheri e grassi, quindi è bene non esagerare con le quantità…