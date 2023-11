CALCIATORI LECCHESI: “MENU RIDOTTO” CAUSA NAZIONALI. PIROLA IN GOL

LECCO – Ferme Serie A e B, resoconto giocoforza scarno in questa puntata dei calciatori lecchesi.

Protagonisti in maglia azzurra due nostri giocatori: il difensore della Salernitana Lorenzo Pirola (in campo sino al 18’della ripresa) nel largo successo esterno dell’Italia Under 21 a San Marino – qualificazioni europee, abile a svettare sugli sviluppi di un angolo e di testa firmare il gol d’apertura nello 0-7 finale.

Un altro 7-0, stavolta casalingo, ottenuto dagli azzurrini della Under 19 ai danni del Liechtenstein, match valido per la corsa all’Europeo di categoria.

Nell’Italia è rimasto sul terreno di gioco sino al 90’ il difensore del Milan residente ad Annone Brianza Davide Bartesaghi. Alla Boras Arena nella seconda gara in calendario, l’Italia è stata sconfitta 0-1 dalla Svizzera (90’ per Bartesaghi); un match davvero stregato visto che gli azzurrini nel corso della gara hanno colpito ben cinque montanti. Nel tardo pomeriggio (18.30) si torna in campo nella trasferta svedese. Impegnato stavolta nell’Under 21, sempre oggi, Pirola nel match in Irlanda.

In Serie C prosegue il buon periodo della Giana Erminio del portiere di Casatenovo (ancora panca per lui) Carlo Pirola che strappa i tre punti ad Alessandria imponendosi 1-2. Termina 1-1 Arzignano-Renate con il galbiatese Marco Anghileri in panchina, sconfitto l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (gioca sino al 45’p.t.), 2-0 a Sesto San Giovanni.

Nel calcio femminile di Serie A seconda sconfitta e secondo 3-0 consecutivo subito dal Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi (in panchina), a Firenze e manita della Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore, anche lei in panchina rifilata nella nuova casa bianconera di Biella, all’Inter. Un 5-0 che non lascia spazio a recriminazioni.

Classifica: Roma 24, Juventus 21, Fiorentina 19, Inter, Como 13, Milan 9, Sampdoria 7, Sassuolo 5, Pomigliano 4, Napoli 0.

Prossimo turno: Napoli-Juventus, Como-Pomigliano, da segnalare anche il derby Inter-Milan (nelle fila rossonere cambio tecnico, via Maurizio Ganz dopo quattro stagioni, rilevato in panchina da Davide Corti l’allenatore della Primavera).

In Eccellenza prosegue la corsa a passo spedito verso la promozione il Lesmo dell’ex Lecco Camilla Galbusera, leader della classifica a quota 33 (11 vittorie in altrettanti match). Infine la lecchese Valentina Velati, dopo aver esordito anche in A con la Fiamma Monza è stata recentemente premiata come miglior giocatrice della Serie C, difendendo i colori del Lumezzane. La 31enne attaccante causa motivi di lavoro da quest’anno veste la casacca dell’Erbusco nel campionato di Promozione.

Alessandro Montanelli