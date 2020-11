LECCO – Per la ventitreesima puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi ci spostiamo verso la parte alta di Lecco, in quel di San Giovanni, dove uno degli incroci delle strette vie del borgo ha subito un importante cambiamento: è quello tra via Agliati e via dei Partigiani.

Dalla cartolina data 1909 alla nostra foto gli edifici sono rimasti gli stessi. Hanno subito dei restauri, delle rifiniture, ma un particolare è cambiato tra le due immagini: si tratta della fontana e del tabernacolo presenti in primo piano nella cartolina, che sono stati eliminati e al posto del prestinaio c’è una pizzeria.

Una curiosità interessante da notare è il nome di via Agliati (nella nostra foto) la quale prima dell’unificazione sotto il Comune di Lecco degli antichi borghi avvenuta nel 1924, portava il nome di via Cavour, in primo piano nella cartolina sulla destra della fontana.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc