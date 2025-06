RUBRICA LECCO IERI&OGGI: IL LUNGOLAGO DI MALGRATE DALL’EX FILANDA STABILINI

MALGRATE – Lo scorcio protagonista dell’episodio odierno della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi ben racconta come è cambiato il territorio nell’arco di un secolo.

La cartolina d’epoca, infatti, stampata all’inizio del Novecento, ritrae il lungolago di Malgrate e la riva, presa dall’ingresso per la filanda Stabilini. L’interesse che suscita questa foto non è tanto per quello che si è modificato, ma per come è stata scattata: il panorama incorniciato nell’arco del porticato sembra essere un piccolo quadro della vita quotidiana dei lavoratori che rientrano a casa dopo una giornata di lavoro.

Il confronto tra le due immagini mette in luce una differenza fondamentale: oggi la strada occupa quella che una volta era la riva del lago, in quanto, ad inizio Novecento, si entrava alla filanda solo dall’ingresso del porticato, attraverso una strada principalmente pedonale poiché le merci venivano caricate sulle chiatte.

A.G.

