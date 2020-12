LECCO – Protagonista della ventottesima puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi è un luogo che è rimasto lo stesso nel tempo: il ponte sul Gerenzone a Rancio, in località Gera.

Infatti tra la cartolina datata 1901 e la nostra foto le differenze sono minime: il cambiamento più importante è il ponte che è stato aggiunto a valle di quello in questione, realizzato appositamente per raggiungere gli stabilimenti sulla riva sinistra del Gerenzone.

Questo frammento di Lecco evidenzia ancora una volta, nonostante sia passato all’incirca un secolo, quanto i vecchi nuclei dei rioni siano rimasti sostanzialmente gli stessi: certo vi sono state ristrutturazioni di edifici, opere di rimodernamento stradale e in questo caso di sistemazione e messa in sicurezza dell’argine, ma il contesto dei rioni lecchesi rimane immutato nel tempo, come sospeso in una perpetua stasi temporale.

A.G.

