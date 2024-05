RUBRICA LECCO IERI&OGGI: IL SUPERMERCATO A CHIUSO

LECCO – Puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi un po’ particolare rispetto alle precedenti, in quanto non torneremo come nostro solito nel primo ventennio del Novecento ma faremo un salto di soli trent’anni per vedere le ultime foto di un luogo che dalla fine degli anni ’80 ad oggi si è completamente trasformato.

Per fare questo, abbandoniamo il centro città e ci portiamo nella periferia sud di Lecco: nel rione di Chiuso. “Là dove c’era l’erba ora c’è una città” cantava Adriano Celentano nel 1966, nel suo famoso brano Il ragazzo della Via Gluck. Lui parlava di Milano ma questi versi si possono adattare anche a Lecco. Immagini di prati, più o meno coltivati, negli anni sono sparite per lasciare spazio ai profili di edifici e di costruzioni.

L’edificio visibile sulle foto degli anni ’80 e i terreni che gli stavano intorno, compresi tra la strada provinciale e la ferrovia, sono esattamente nel punto in cui, attorno alla fine di quel decennio, fu realizzato lo stabile sede del supermercato La Lira, attualmente Conad a Chiuso.

Osservando attentamente le tre immagini, possiamo notare dei punti di riferimento. Nella Foto A è piuttosto chiara la posizione della vecchia casa, abbattuta durante i lavori di costruzione del supermercato, resta immutato però l’edificio accanto, sulla sinistra, ancora adibito a riparazione di mezzi pesanti e pullman.

Fig. A – Sede Cava e Corso Bergamo, Chiuso, Anni 80

Fig. A – Conad e Corso Bergamo, Chiuso, 2015

All’inizio degli anni ’90 è decisamente cambiato il panorama della Foto B, ripresa dal parcheggio vicino alla ferrovia: nel perimetro un tempo riservato alla cava, in quegli anni già abbandonata, sono state inserite delle abitazioni.

Fig. B – Retro Sede Cava, Chiuso, Anni 80

Fig. B – Parcheggio Conad, Chiuso, 2015

Nella Foto C si può infine notare il vecchio ponte adibito al trasporto dei carrelli di materiale dalla cava, che è stato ristrutturato e destinato ad attraversamento pedonale sopraelevato della strada provinciale.

Fig. C – Sede Cava, Chiuso, Anni 80

Fig. C – Ingresso Parcheggio Conad, Chiuso, 2015

A.G.