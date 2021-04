LECCO – Continuando la nostra salita verso la stazione raggiungiamo l’omonima piazza, e guardiamo verso via Cavour: l’edificio che ci troviamo di fronte è appunto il soggetto dei questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi.

Due le cartoline di oggi, differenti, che ritraggono lo stesso palazzo perché nell’arco di una decina d’anni l’edificio ha cambiato notevolmente la sua funzione. Come si può notare nella prima immagine una cartolina del 1901, l’edificio era il ‘Caffè Ristorante alla Stazione’ e aveva funzione di bar, ristorante e albergo.

A una decina di anni più tardi risale la seconda cartolina, datata 1910, in cui il palazzo è stato rimodernato per diventare la sede della Banca Commerciale. Oggi l’edificio di un tempo non esiste più ed è stato sostituito da un fabbricato di uffici in stile moderno.

Spostando poi la nostra attenzione sulla piazza in sé, se tra le due cartoline d’epoca le differenze quasi non si notano, oggi appare completamente rivoluzionata: innanzitutto sulla sinistra in entrambe le cartoline si può notare un grande albero, oggi sostituito dall’edicola e dal parcheggio dei taxi; vistosamente cambiate anche l’aiuola al centro della piazza e la pavimentazione.

Bisogna infine notare che il muro di cinta al giardino di Villa Locatelli, ben visibile sulla destra della cartolina più antica, oggi è scomparso per far posto ad una palazzina contente alcuni uffici della Provincia di Lecco.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc