LECCO – Per questa puntata della rubrica Lecco Ieri&Oggi torniamo su via Cavour per poterci godere lo scorcio che da questa abbiamo di piazza Garibaldi.

Già dalla quantità di persone ritratte nella cartolina, datata 1920, risulta chiaro che da quasi un secolo via Cavour sia una delle principali vie della città, non solo perché permetteva di raggiungere la piazza centrale della città dalla stazione, ma anche perché era la principale via commerciale lecchese. Infatti entrambi i lati della strada, ieri come oggi, erano affollati di negozi e di bar, che col tempo sono cambiati per far posto a nuovi marchi, ma che hanno mantenuto per quasi un secolo la stessa funzione.

Guardando lo scorcio della piazza si può notare la presenza in entrambe le immagini del Teatro della Società (realizzato da Giuseppe Bovara nel 1844), mentre è cambiato l’edificio sulla sua destra, ex sede della Banca Popolare di Lecco, che dopo la fine della seconda guerra mondiale è stato completamente ristrutturato.

Anche in questo caso è interessante la presenza dei binari del tram che un tempo attraversavano la città, come abbiamo già avuto modo di vedere in altri momenti.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc