LECCO – In questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi torniamo in piazza Garibaldi e osserviamo la prima parte di quella che oggi è la centralissima via Roma, ma che all’epoca della nostra cartolina era via Antonio Stoppani.

Questa prima parte, che corrisponde circa al tratto che congiunge piazza Garibaldi all’incrocio con via Carlo Cattaneo, è stata per lungo tempo di notevole importanza in quanto vi era la sede del Comune di Lecco situata nell’attuale “palazzo delle associazioni” – praticamente inutilizzato -, spostata a Palazzo Bovara solo nel 1928, in precedenza tribunale.

Osservando la cartolina datata 1909 possiamo notare quanto via Roma, o via Stoppani se volete, sia rimasta pressoché la stessa nel tempo, quasi ferma in una stasi che permette passeggiando per il centro di ammirare com’era la città a inizio secolo. Certo, guardando attentamente, possiamo notare i soliti piccoli ritocchi, come la pavimentazione o il restauro degli edifici, ma per il resto la via è rimasta sé stessa.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc