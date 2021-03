Le verdure fresche, di stagione, possibilmente dell’orto o a km 0, ma anche surgelate, comodissime per quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina, fanno sicuramente parte di un’alimentazione sana, varia ed equilibrata, che permetta di mantenere un buono stato di salute.

Questo perché contengono non solo micronutrienti quali vitamine, sali minerali e composti bioattivi come gli antiossidanti, ma anche fibre, fondamentali per il corretto funzionamento dell’apparato intestinale e in grado di regolare la glicemia e la conseguente produzione di insulina nel corso della giornata, oltre che dare un maggior senso di sazietà a fine pasto.

Spesso però non risulta semplice inserirle sia a pranzo che a cena…