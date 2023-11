RUGBY. ANCHE CERNUSCO FINISCE SOTTO IL RULLO COMPRESSORE BLUCELESTE

LECCO – Ancora una brillante vittoria, questa volta in trasferta, per il Rugby Lecco di Sebastian Damiani che da inizio campionato ha sempre vinto ma soprattutto convinto ed ora si trova in testa alla classifica, a pari punti con Piacenza.

Nella quinta giornata del girone 1 di Serie B a farne le spese è il Rugby Cernusco che ha subìto l’inizio roboante di Lecco passato in vantaggio dopo solo 15’ per 10-0. Cernusco reagisce e si riavvicina grazie ad una meta con trasformazione per il 7-10, arrivando al pareggio grazie ad una punizione verso la chiusura di tempo. Lecco però non accusa il colpo e a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco si riporta sul 15-10.

In apertura di ripresa l’immarcescibile Valentini va in meta ed i Blucelesti allungano sul 10-20. Lecco continua con il suo gioco e va ancora in meta portandosi sul 10-27 e chiude la partita con una punizione che fissa il risultato sul 10-30.

RUGBY CERNUSCO – RUGBY LECCO 10–30

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Malzanni, Zappa, Pellegrino, Cattaneo, Maspero, Pandiani, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Sesana, Seregni, Orlandi, Catania, Crimella, Coppo, Riva. ALLENATORE Sebastian Damiani.