LECCO – Pronostico rispettato da parte del quindici bluceleste. Con una prova convincente la compagine del Rugby Lecco supera 41-17 (primo tempo 27-3) il team isolano del Capoterra nel match valido per il campionato di serie B di rugby. Cinque punti conquistati che valgono il consolidamento del terzo posto in classifica.

È stata la bruciante partenza dei locali a sentenziare il risultato come pure l distanza tecnico-tattica tra le due squadre. Una vittoria netta e meritata per Lecco che continua il suo grande momento. Nel primo tempo arriva la meta maul di Valentini (7’): non trasformata. Al ‘9 punizione di Zappa. Al 16’ meta di Alippi non trasformata da Zappa; al 37’ meta di Alippi trasformata da Zappa. Al 40’ meta di Orlandi trasformata da Zappa. Per gli ospiti arrivano solo tre punti su calcio di punizione. Nella ripresa il Lecco va in meta due volte con Rusconi (15’ e 34’) con trasformazioni di Zappa. Per gli ospiti, tra il 22’ ed il 27’, due mete entrambe trasformate.

“Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare – commenta lo staff bluceleste -, partendo molto forte, trovando mete importanti, per poi gestire alla grande la situazione. Una vittoria importante e complimenti al gruppo. Arriviamo da uno splendido periodo di ottime prestazioni che ci hanno dato sempre maggior convinzione nei nostri mezzi”.